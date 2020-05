Saúde também se escreve com C e Z

Os profissionais de saúde estão na linha da frente no combate ao Covid-19, mas já pensou o que combate na linha da frente as gripes e constipações? A resposta é Vitamina C e Zinco.

Ouvimos durante a vida inteira que ter um sistema imunitário forte é essencial para nos protegermos de algumas doenças, como as gripes ou constipações. É certo que não o vai tornar imune, por exemplo, ao Covid-19, mas é possível torná-lo mais resistente.

Apesar de agora ser momento para ter mais cuidados pois estamos em tempo de emergência, os cuidados devem manter-se durante todo o ano. Seja através da alimentação ou da prática regular de exercício físico, devemos, desde sempre, tomar medidas de prevenção.

A juntar a isso, ainda é possível prevenir-se através da toma diária de Vitamina C e Zinco ao longo do ano para manter o seu sistema imunitário sempre em forma. É nessa lógica que Vitacê foi formulado de forma a ter um benefício para o seu organismo.

Estamos cada vez mais rodeados de alimentos processados e pobres em nutrientes. Como tal, são várias as pessoas com carências nesse sentido. Para responder a essas mesmas carências surgiram os suplementos alimentares que têm como objetivo complementar a alimentação, compensar as carências de vitaminas, tornar o corpo mais saudável e ainda fornecer-lhe mais energia.

Se sentir necessidade tome um suplemento alimentar, como Vitacê para complementar uma dieta rica em leguminosas, cereais integrais, peixe e gorduras vegetais, frutas e legumes, para garantir que o seu sistema imunitário continua a funcionar na perfeição.

Disponível para todas as idades e com as dosagens indicadas, os suplementos vão ajudá-lo, mas não substituem uma dieta variada e saudável. É fundamental ser rigoroso com aquilo que ingere.

Mais do que nunca, devemos manter-nos saudáveis. Como tal, os suplementos alimentares, assim como o nome indica, vão ajudá-lo a complementar a sua alimentação e a sentir-se mais forte.

A gama Vitacê são SUPLEMENTOS ALIMENTARES. Os suplementos alimentares não substituem uma dieta variada nem um estilo de vida saudável. O efeito benéfico é obtido com a toma diária de 1 comprimido de Vitacê ou 1 comprimido de Vitacê Efervescente, a partir dos 12 anos, ou 5ml (4-8 anos) ou 10ml (9-13 anos) de Vitacê Infantil para crianças, ou de Vitacê Júnior Gomas a partir dos 4 anos, ou de 2 comprimidos de chupar no caso de Vitacê Recovery. Não exceder a toma recomendada. Vitacê Infantil: recomendada proteção em indivíduos asmáticos e atópicos; contém açúcar e produtos apícolas. Os produtos não devem ser utilizados em caso de hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos seus constituintes. Manter fora da vista e do alcance das crianças. Para mais informações ler a rotulagem.